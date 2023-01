Roma, svolta nella trattativa per Frattesi

La Roma sembrerebbe intenzionata a provarci per Frattesi solo in estate. Intanto si starebbe pensando ad un arrivo dalla Serie B

La Roma sembrerebbe intenzionata a fare un acquisto nel mercato di gennaio, con un calciatore in particolare che piace: Frattesi. Tiago Pinto sembra intenzionato a lasciare la pista che porta, però, al giocatore almeno per ora. A frenare ogni negoziazione c’è la voglia di non spendere troppo in inverno, cercando di conservarsi per l’estate.

Se Frattesi in estate potrebbe avere maggiori chances di arrivo, ora appare difficile. Tanto che la Roma avrebbe virato sull’acquisto di un giocatore per l’immediato. Il profilo in questione arriva dalla Serie B ed è una vecchia conoscenza della Serie B.

Tutto su Nandez

I giallorossi sembrano intenzionati ad acquistare, almeno in prestito Nahitan Nandez dal Cagliari. L’uruguayano non sembra contento della sua attuale situazione e vorrebbe lasciare il club il prima possibile. Già in estate ci sono stati contatti con altre squadre, ma ora potrebbe finalmente andare a buon fine un suo trasferimento.

Anche se, per il momento, Bonato (ds dei rossoblù) frena. Ecco cosa ha detto: “La base sulla quale stiamo lavorando è quella di costruire un gruppo che possa dare un percorso duraturo. Non terremo nessuno per forza, vogliamo gente motivata e che voglia il bene del Cagliari. Su Nahitan Nandez non c’è nessuna richiesta ufficiale, per noi è un calciatore importante e un suo eventuale sacrificio deve comportare per forza di cose un ritorno economico importantissimo che ci permetterebbe di poterlo sostituire. Per ora però parliamo del nulla, non c’è niente di concreto”.