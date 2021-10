Roma, un centrocampista e un terzino destro a gennaio per soddisfare Mourinho

Nonostante la sconfitta di Torino contro la Juventus, la Roma resta al quarto posto in campionato ed in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, principale obiettivo dei giallorossi.

La squadra di Mourinho ha intenzione di restare nelle prime posizioni, ma a gennaio bisognerà intervenire sul mercato per regalare al tecnico delle alternative di livello.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, al momento sarebbero due le richieste del tecnico portoghese: l’arrivo di un centrocampista e di un terzino destro, dato che in quella zona di campo Karsdorp non ha alternative vista la scarsa considerazione per Reynolds.

Per la mediana il primo nome è quello di Denis Zakaria, centrocampista in scadenza con il Borussia Mönchengladbach e distante dal rinnovo.

Per la fascia destra l’obiettivo, invece, è Noussair Mazraoui, 23enne nazionale marocchino di proprietà dell’Ajax in scadenza di contratto sempre nel 2022.