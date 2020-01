Roma, Under non partirà a gennaio: il turco potrebbe rientrare nell’operazione Smalling a fine stagione

Il club giallorosso non cederà Under nella finestra invernale di mercato. A giugno, però, la situazione potrebbe cambiare

La Roma respinge l’assalto del Milan per Cengiz Under. Il club rossonero aveva provato a mettere sul piatto il cartellino di Suso, ma i giallorossi non hanno intenzione di privarsi del turco nella finestra invernale di mercato. A ribadire il concetto ci ha pensato Fonseca nella conferenza stampa di stamani:

“Under? Non stiamo pensando a una sua cessione, sta migliorando fisicamente e tatticamente. Non gioca perché Zaniolo sta giocando bene ma non stiamo pensando di cederlo”.

SCENARI FUTURI – Under resterà nella capitale fino al termine della stagione, a giugno, però, la situazione potrebbe cambiare. Già perché il turco piace molto al Manchester United e l’idea della Roma sarebbe quella di inserirlo nella trattativa per l’acquisto a titolo definitivo di Chris Smalling.

TEST DECISIVO – I prossimi mesi per l’attaccante turco rappresenteranno un importante banco di prova. Under dovrà dimostrare di essere da Roma e tornare sui livelli della passata stagione. In caso contrario sarà ceduto, lo United è alla finestra.