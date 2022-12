Roma, Zaniolo ancora nel mirino della Juventus

Nicolò Zaniolo continua a piacere ai bianconeri, che potrebbero tentare un approccio durante il mercato estivo per prenderlo

In estate la Juventus è stata vicina al prenderlo, ma Nicolò Zaniolo non è mai arrivato. I bianconeri puntano a lui ancora, e anche fortemente, con la Roma che è intenzionata a rinnovargli il contratto.

Oltre ai bianconeri, sul calciatore ci sarebbe anche il Napoli, oltre che varie squadre da tutta Europa. Per ora il calciatore non sembra potersi muovere, la Roma si rifiuta di cederlo a stagione in corso, specialmente ad una diretta concorrente per la qualficazione europea.

La situazione

Intanto, intervenuto a TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha parlato della situazione di Zaniolo. L’ex calciatore ha detto, parlando del rinnovo: “I 4 milioni sono esagerati al momento, visto cosa sta dimostrando. Non ha ancora espresso il suo potenziale e bisogna capire se è questo. Io lo vedo tutto istinto, che usa molto il fisico ma quando deve usare la testa fa fatica”.

Intanto Carlo Alvino ha parlato della situazione con il Napoli: “Operazione Zaniolo, operazione futuro. Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane e ambiziosa, capace di primeggiare e di esprimere un calcio di alto livello, calamita l’attenzione di giocatori importanti. Scrivere di Zaniolo-Napoli è fake news… o si è disinformati o si vuole fare un favore al procuratore “agitando un po’ le acque” “. Dunque improbabile possa finire al Napoli. Per ora il suo destino resta giallorosso, in estate poi si vedrà. La Juventus resta alla finestra, con voglia di prenderlo.