Ruben Neves, la Roma si defila. Il Wolverhampton vuole troppo

Il Wolverhampton fa il prezzo per il giocatore portoghese. Per Ruben Neves ci sarebbe l’interesse di Roma e Manchester United

Cade un possibile obiettivo per i giallorossi. Nelle scorse settimane, infatti, Ruben Neves si è visto accostato alla Roma ma – a quanto pare – il portoghese non arriverà in Serie A, almeno per ora.

Gli inglesi vorrebbero circa 100 milioni di euro per lasciarlo partire o – almeno – un minimo di 80 milioni. Cifre da capogiro, che la Roma non riuscirebbe e non vuole pagare. Sul calciatore ci sarebbe anche il Manchester United, che sembra poter effettuare la mossa giusta per accaparrarselo.

Una trattativa impossibile

I giallorossi e le contendenti sembra dunque che dovranno mettersi il cuore in pace. Sotto quelle cifre i Wolves non si siederanno neppure al tavolo delle trattative. La Roma, però, sembra vicinissima a chiudere un altro colpo per il centrocampo.Davide Frattesi, infatti, potrebbe essere il prossimo acquisto di Tiago Pinto.

Il calciatore azzurro, fresco di convocazione e debutto in nazionale, potrebbe lasciare Sassuolo e approdare alla Roma. Si potrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro più i cartellini di più giovani. La Roma potrebbe spuntarla grazie al 30 % sulla futura rivendita che fu inserito nel momento in cui il ragazzo si è visto ceduto agli emiliani. I neroverdi sembrano gradire Felix Afena-Gyan e Cristian Volpato. La Roma potrebbe inserire anche il cartellino di Bove, anche se per quest’ultimo sembrerebbe possa esserci il blocco da parte di José Mourinho. Lo Special One vorrebbe trattenere il giovane, per valutarlo e – eventualmente – farlo giocare in prima squadra.