Rugani via dalla Juventus? Su di lui una squadra di Serie A

Daniele Rugani potrebbe lasciare, dopo anni travagliati, la maglia bianconera della Juventus. Il calciatore, infatti, sembra interessare fortemente ad una squadra del nostro campionato di Serie A.

Su di lui ci sarebbe il Bologna, disposto a trovare un compromesso pur di arrivare a lui. Il calciatore, però, non sembra tanto convinto di andarsene e vorrebbe giocarsi le proprie chances in bianconero. L’addio di Giorgio Chiellini, il possibile di Matthjis De Ligt e l’età che avanza per Leonardo Bonucci sembrano invogliarlo alla permanenza, ma la Juventus potrebbe volerlo vendere.

Non è indispensabile

Rugani non sembra essere una prima scelta alla Juventus ma, anzi, non sarebbe neppure una seconda. Il calciatore parte parecchio indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e dunque potrebbe finire per essere ceduto a cuor leggero. Qualche mese fa ci fu l’interesse della Lazio, che si è però limitato ad un semplice sondaggio.

Ora il Bologna potrebbe provare a convincere il calciatore, ma resta l’ostacolo dell’ingaggio. Infatti, Daniele Rugani percepisce circa 3.5 milioni di euro annui e il suo contratto scadrà nel 2024. La Juventus ha già provato a cederlo in passato, ma senza successo. Prima il Rennes poi – nella stessa annata – il Cagliari. Il calciatore non ha comunque brillato e continua ad essere uno stipendio troppo pesante per i bianconeri. Il classe ’94 dovrà decidere cosa fare e i bianconeri dovranno far capire se vi sia spazio per lui all’interno del progetto, anche se pagare tutti quei soldi per un panchinaro appare già come una sentenza.