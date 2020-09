Sammy Hassan, drastico calo di follower: “Non mi importa nulla”

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Sammy Hassan, uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. La fine della sua breve storia con Giovanna Abate ha creato non poche polemiche, tanto che ultimamente l’ex corteggiatore sta avendo un drastico calo di follower.

PERDITA DI FOLLOWER – Nelle ultime ore non è passata inosservata la perdita di follower avvenuta nell’account Instagram di Sammy. Stando a quanto dichiarato dall’ex corteggiatore, questo drastico calo non lo starebbe affatto preoccupando. Spiegando la situazione ai suoi utenti, ha rivelato di non curarsi del numero di seguaci, avendo come priorità la ricerca di un lavoro. Sembrerebbe, quindi, che il ragazzo non sia interessato all’ottenere visibilità social o televisiva.

Non è un mistero il motivo che ha portato molti fan di UeD a togliere il ‘segui’ all’ex corteggiatore. Infatti, sono in molti ad accusare il ragazzo di non essere stato sincero durante la sua avventura al daiting show.

LA STORIA CON GIOVANNA – La coppia Hassan-Abate è stata fin da subito criticata dai fan di Uomini e Donne. Durante le ultime puntate dell’ultima edizione del programma, molti avevano iniziato a credere che l’ex tronista avrebbe scelto Davide Basolo, il rivale di Sammy. Le speranze sono però crollate una volta avvenuta la scelta, facendo nascere non poche polemiche.

Nonostante tutto, però, Giovanna non ha avuto il tanto sognato lieto fine. La sua storia con Sammy Hassan è infatti finita dopo poche settimane dalla fine del programma. I due, però, non hanno voluto parlarne, chiarendo solo una volta tornati nel tanto famoso studio di Canale 5. Il silenzio dei due protagonisti non è piaciuto ai follower e in tanti hanno iniziato ad ipotizzare che Hassan abbia accettato di uscire da UeD con Giovanna solo per visibilità.