Sanremo: Achille Lauro annuncia l’uscita del suo nuovo album

Il cantante romano Achille Lauro continua a stupire il suo pubblico. Ha infatti partecipato la scorsa settimana a ben cinque serate di Sanremo, uno dei palcoscenici più attesi da parte dei cantanti italiani. In quell’occasione è riuscito, ancora una volta, a mostrare aspetti di se stesso ancora sconosciuti ai telespettatori.

Ha inscenato, infatti, cinque quadri, tutti accompagnati dalle sue ottime qualità di performer, che sembravano aver dato al cantante ancora più notorietà e consapevolezza del palcoscenico. Pochi giorni prima la fine del Festival ha però fatto un annuncio importante.

L’ANNUNCIO DI ACHILLE LAURO SUL SUO NUOVO ALBUM – Pochi giorni prima la fine del Festival, Achille Lauro ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in uscita il 16 Aprile, che reca il titolo di: ”Lauro”. Neanche stavolta, come per le sue esibizioni, non sono mancate le sorprese per i suoi seguaci.

ACHILLE LAURO E IL SUO NUOVO ALBUM – Il nuovo album sarebbe il suo sesto lavoro di inediti. Il primo risale al 2014 con il titolo ”Achille Idol Immortale”, con brani come “Scelgo le stelle” con Coez e “Real Royal Street Rap” con Marracash e Ackeejuice Rockers. A stupire il suo pubblico è stato però l’annuncio fatto dal cantante, il quale ha stabilito che questo sarebbe stato il suo ultimo album.

UN ADDIO ALLA STRADA? LE PAROLE DI LAURO – “Il mio ultimo disco. Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”, ha scritto Lauro sui social pe informare i suoi fan. Il suo prossimo album, che presenta sulla copertina la foto del gioco dell’impiccato, potrebbe voler dire che l’artista ha terminato la fase della sua carriera che vedeva come protagonista la strada, grande protagonista dei suoi progetti e delle sue storie.

Ha deciso di cedere il posto all’arte, considerando l’influenza che quest’ultima ha spesso sul pubblico e su come essa possa essere conosciuta dalle persone. In questo modo egli giunge a creare una sorta di nuovo alter-ego musicale. Non conosciamo per ora i prossimi progetti del cantante, a parte questo nuovo album in uscita tra poco, staremo a vedere come deciderà di mostrarsi e in quali vesti stupirà gli spettatori, ancora una volta.