Sara Affi Fella: cicogna in arrivo per l’ex tronista

È ufficiale: Sara Affi Fella è in dolce attesa. L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore Francesco Fedato presto saranno genitori. Ad annunciarlo è la stessa Sara in un’intervista a Spy Magazine, cogliendo la palla al balzo per svelare ulteriori dettagli sulla gravidanza.

UNA GRAVIDANZA NON PROPRIO FACILE – La ragazza ha rivelato di non star vivendo una gravidanza facile, sarebbe proprio questo il motivo che l’ha spinta a tornare dai suoi, così da avere l’appoggio della madre. Cogliendo la palla al balzo, la futura mamma ha poi voluto parlare dell’Isola dei famosi, smentendo una sua possibile partecipazione. A Spy Magazine, Affi Fella ha raccontato di aver ricevuto la chiamata di un ragazzo che voleva proporle questo nuovo percorso. “Ho detto no- così spiega Sara-. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui”. Dopo aver fatto chiarezza riguardo ai rumors che giravano attorno a una sua possibile avvenuta nel reality, la ragazza ha spiegato il perché ha rifiutato la proposta: “Se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò fra sei mesi quando nascerà mio figlio”.

SARA HA VOLTATO DEFINITIVAMENTE PAGINA? – Non è mancata la domanda riguardo il capitolo “Nicola Panico“, ma Sara si è mostrata sicura e decisa su questa vicenda: “Capitolo chiuso”. Inoltre, ha voluto ribadire il fatto di aver sbagliato, aggiungendo anche: “Forse senza quel viaggio dove ho sbaglio, non sarei qui a svelare questa nuova e bella notizia”. L’ex tronista, attualmente al terzo mese di gravidanza, ha voluto concludere l’intervista ringraziando la sua famiglia per tutto l’appoggio che le ha dato. Riguardo un possibile matrimonio, la ragazza non l’ha escluso. Sia lei che Francesco si sono detti felici e impazienti di diventare genitori.