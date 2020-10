Sara Croce interviene sulla vicenda con Vasfi, lui chiede 1 milione di euro per il risarcimento

Sara Croce a soli 22 anni ha avuto una relazione con il milionario iraniano Hormoz Vasfi, che di anni ne ha 56. L’uomo pare abbia fatto causa alla ragazza chiedendole un risarcimento di almeno un milione di euro. La motivazione sarebbe ‘‘relazione senza profitto”.

L’INTERVENTO DI SARA CROCE – Il Corriere Della Sera ha intervistato Sara Croce chiedendole di riportare la sua questione dei fatti. Ciò che è venuto fuori è veramente importante poiché la ragazza ha ammesso di aver denunciato Vasfi per stalking dopo i 450 messaggi audio mandati su whatsapp allo zio e alla madre in soli 25 giorni con il solo scopo di denigrarla.

IL RACCONTO DI SARA CROCE – Tutto ebbe inizio a fine Settembre 2019 quando ha incontrato l’uomo mentre era a cena con una sua amica. Di lì a poco è iniziato il corteggiamento e le sono stati messi a disposizione conti pagati, autista privato e varie attività di benessere oltre che fiori e regali di vario genere.

Dopo sono partiti insieme a Dubai. Al rientro da questo viaggio hanno iniziato una storia d’amore. A Dicembre è stato preso in affitto un appartamento in Via San Marco per la Croce e l’uomo avrebbe dato al proprietario centomila euro d’anticipo. La ragazza, però, ci ha tenuto a puntualizzare che non ha mai chiesto ciò e non poteva andarci mai se non nel weekend.

A Capodanno la coppia è stata a New York, in business class. Nel risarcimento che l’uomo ha chiesto alla Bonas di Avanti Un Altro rientra anche questo viaggio. La ragazza però ci ha tenuto a descriverlo come un incubo.

“Quel viaggio fu un incubo. Partimmo con altri amici. In quei giorni io ero indisposta e non potevo assecondarlo, lui mi trattò malissimo. Arrivò a gettare dalla finestra alcune mie cose, rischiando di colpire qualcuno dal 48° piano a Manhattan. Anticipai il rientro e me ne tornai in Italia da sola. Ci lasciammo, lui bloccò il mio contatto sul cellulare. Però mi seccava chiudere così la storia, quindi più avanti lo ricontattai da un altro cellulare per chiarirci e lui tornò un uomo attento e premuroso.”

Dopo poco ha avuto inizio il lockdown e Sara Croce ha confessato di aver vissuto quel periodo in case separate: “Se fossi stata calcolatrice, come mi vorrebbe far passare, sarei andata a casa sua e non nel bilocale senza balcone di mia madre in Trentino”.

Adesso la ragazza ha confessato di non sentirsi al sicuro:“Sono molto agitata, mi sento spiata, non sono più tranquilla. Ho la sensazione che qualcuno mi controlli”. Ha poi concluso il tutto dicendo: “Mi portava in palmo di mano, mi apriva la porta, si alzava quando entravo della stanza. È un uomo affascinante, parla cinque lingue, fa discorsi interessanti. Ma poi si è rivelato orrendo”.