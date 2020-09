Sara Croce: nuovo amore per la Bonas di Avanti un altro

Sara Croce non è affatto nuova nella chiacchierata cronaca rosa del gossip. Dopo vari rumors che l’hanno vista protagonista di vari flirt, confermati e non, sembra che la Bonas di Avanti un altro abbia trovato l’amore.

IL COMPAGNO – Ad annunciare la lieta notizia è la stessa Sara, condividendo una romantica foto di coppia su Instagram. Al suo fianco c’è Gianmarco Fiory, un portiere ex- Juventus e che attualmente è tesserato per il Gozzano Calcio in serie D.

Non era affatto sfuggito, all’occhio attento dei tanti follower della Madre Natura di Ciao Darwin, le foto con il compagno. È con lui, infatti, che la Croce ha trascorso le sue vacanze estive.

Sull’account Instagram della Bonas spuntano varie foto con Gianmarco, accompagnate da brevi, ma romantiche didascalie. L’ultima risale a due giorni fa, dove la coppia è stata immortalata mentre si scambia un tenero bacio ed è stata scattata a Capri. Ad accompagnare l’immagine: “È solo un arrivederci, ciao Capri”.



Sara Croce è spesso finita al centro del gossip, ultimamente insieme alla giovane tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Inoltre, in passavo aveva fatto molto parlare il due di picche che la ragazza aveva dato ad una stella del calcio: Cristiano Ronaldo. Molto discusso è stato anche il flirt tra lei e Andrea Damante, mai confermato o smentito dai due. Nonostante questo, però, non si sa nulla riguardo a come è nata la sua storia d’amore con Gianmarco.