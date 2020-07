Sarri, Scudetto e discriminazione territoriale: le parole del mister

Grazie alla vittoria contro la Sampdoria, Maurizio Sarri ha vinto il suo primo trofeo in Italia, lo Scudetto. La Juventus, infatti, è riuscita a portare a casa il tricolore anche quest’anno, con le rivali che non sono riuscite a stare al suo passo dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19.

Una vittoria importante per l’ex allenatore del Napoli, il quale, dopo aver vinto un trofeo internazionale con il Chelsea, ora è riuscito anche ad alzare un trofeo importante nella sua nazione.

Nonostante la vittoria, però, i tifosi napoletani non hanno esultato con lui come ai tempi del Chelsea. I tifosi azzurri, infatti, non hanno accettato la sua idea di lavorare per la Juventus dopo i trascorsi a Napoli e le parole indirizzate proprio ai bianconeri.

Qualche tempo fa, l’allenatore bianconero ha rilasciato alcune parole riguardo la discriminazione territoriale: “Rispondo con estrema sincerità. A me scappa da ridere, perché queste persone vivono in un mondo civile tutta la settimana. Il razzismo c’è nella nostra società e di conseguenza si verifica anche negli stadi. Io penso che ci siano tutti gli strumenti tecnologici per arrestare chi insulta”.

Visti i numerosi cori dei tifosi bianconeri indirizzati ai napoletani, la domanda è sorta spontanea e l’allenatore ha deciso di rispondere in questo modo.