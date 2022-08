Saul tra i sostituti di Wijnaldum per la Roma, ma la scelta è già fatta

I giallorossi starebbero, secondo fonti estere, trattando per avere Saul dall’Atletico Madrid ma avrebbero già quasi chiuso per un altro profilo

I giallorossi sarebbero in procinto di chiudere per Mady Camara dell’Olympiacos. Il calciatore guineiano sarebbe il prescelto per il centrocampo capitolino, con Mourinho che avrebbe già dato il proprio benestare a Tiago Pinto.

Da definire ancora tutto, ma secondo media esteri il giocatore africano non sarebbe l’unico trattato in questi giorni dai giallorossi. A quanto pare, ci sarebbe anche un ritorno di fiamma per Saul dell’Atletico Madrid con la Roma che starebbe trattando l’ingaggio del calciatore.

Difficile arrivi

Lo spagnolo arriverebbe in prestito, ma attualmente appare complicato che la trattativa possa essere chiusa. I giallorossi starebbero puntando fortemente su Mady Camara, che al momento – per costi – sarebbe la priorità. I giallorossi avrebbero già un principio di accordo con i greci, ma starebbero limando gli ultimi dettagli.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe anche finire per diventare obbligo a certe condizioni. Il calciatore, intanto, continua ad allenarsi con una vecchia conoscenza del calcio italiano e anche della Roma: Kostas Manolas. Il difensore greco si è trasferito in patria nel mercato di Gennaio, arrivando dal Napoli. Proprio il Napoli potrebbe essere l’unica minaccia per i giallorossi, visto che i partenopei avrebbero sondato già negli scorsi mesi il profilo del guineiano. Il Napoli, però, sembra aver tappato quel buco con l’arrivo di Ndombele. Improbabile, quindi, che i partenopei si muovano per dare fastidio alla Roma e acquistare Camara.