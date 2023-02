Scalvini, anche l’Atletico Madrid sul difensore

Non solo Juventus e Inter, ma anche l’Atletico Madrid si sarebbe interessato al calciatore dell’Atalanta che tanto bene sta facendo

Come riporta CalcioMercato.com, i bergamaschi sono consapevoli del crescente interesse per il loro giocatore. Con un prezzo che ha superato i 30 milioni di euro, chi lo vorrà dovrà scavare a fondo nel proprio libretto degli assegni per ingaggiare Scalvini, compresa la nuova arrivata: l’Atletico Madrid. La squadra del Cholo non è la sola a fare offerte per questo promettente giocatore.

Infatti, ci sono anche due grandi avversarie per il gioiello della Dea. Si trattano di Inter e Juventus, per cui i nerazzurri e i bianconeri intendono anticipare Scalvini. Vediamo se l’Atletico Madrid reagirà per aggiudicarsi l’affare, ma intanto la trattativa si fa bollente.

Intanto il giocatore…

A parlare della situazione anche Scalvini, che ha rilasciato importanti dichiarazioni qualche settimana fa: “La mia valutazione di 40 milioni di euro? Molte volte vengo a sapere certe notizie dai giornali, in tanti mi chiedono del calciomercato, ma io sono focalizzato solo sull’Atalanta. I rumors non mi distraggono, il problema dei talenti che corrono presto il rischio di perdersi: in questo devo ringraziare sempre l’educazione avuta dai miei genitori e la formazione nelle giovanili in Atalanta, che dal punto di vista comportamentale è la scuola migliore”.

Il giovane giocatore potrebbe essere l’erede naturale di Milan Skriniar, che in estate lascerà l’Inter per accasarsi a zero al Paris Saint Germain. Trattativa ormai conclusa, con i nerazzurri che dovranno capire se spendere 40 milioni per Scalvini o meno.