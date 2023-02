Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli commenta la sua lettera a Sanremo: “Vi ricorda qualcuno?”

Altro giro, altra corsa per Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista ha punzecchiato nuovamente Chiara Ferragni parlando del suo monologo a Sanremo. Si sa che non scorre buon sangue tra le due e la Lucarelli non perde mai occasione per attaccarla sui social: questa volta ha cercato di dare un senso al suo monologo durante il Festival.

Il monologo alla Chiara bambina

La Ferragni ha letto una lunga lettera scritta da lei e dedicata alla sé stessa bambina. Ha ripensato ai suoi sogni e ambizioni, ha parlato ai suoi figli Leone e Vittoria e ripercorso tutte le tappe fondamentali della sua vita.

“Ciao bimba ho deciso di scriverti una lettera, ogni volta che penso a te mi viene da piangere e non so bene neanche il perché. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei poterti fare uscire fuori un po’ di più, farti vedere quel che è ora la mia vita. Sai, la gente mi conosce e tanti mi chiedono un selfie, è una bella sensazione essere apprezzati da milioni di persone. Poi sai, non piaccio proprio a tutti ma penso finalmente di piacere a me stessa” ha esordito la nota influencer e imprenditrice.

“La sfida più grande sarà sempre contro te stessa, a buttati quando hai paura. E sai cosa ho imparato? Che se una cosa ti fa paura probabilmente è la cosa giusta da fare, che solo rischiando si vince contro le insicurezze nella tua testa. Alcune le sconfiggerai, altre ti faranno compagnia per molto tempo. Ma capirai anche che va bene così. Abbiamo tutti la scritta fragile sulla nostra pelle, siamo scatole che contengono meraviglia e vanno aperte con cura” ha continuato ripercorrendo le tappe della sua vita e mandando anche qualche frecciatina a persone passate della sua vita.

Selvaggia Lucarelli tira fuori una lettera scritta dalla moglie dell’ex compagno della Ferragni

La nota giornalista ha condiviso tra le sue stories una lettera, formato post su Instagram, scritta da Gabrielle Caunesil Pozzoli, moglie di Riccardo Pozzoli. Quest’ultimo conosce molto bene la Ferragni perché hanno avuto una storia d’amore, finita tra l’altro molto male. La lettera scritta da Gabrielle e pubblicata ad ottobre 2022 è molto simile a quella poi letta sul palco dell’Ariston da Chiara qualche settimana fa.

“Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno della Ferragni scriveva una lettera alla sé stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?“ scrive Selvaggia Lucarelli. La sensazione è quella che la Ferragni si sia in qualche modo ispirata a questa lettera di Gabrielle per il suo monologo a Sanremo.