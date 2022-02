Schär, il Siviglia sfida il Napoli

Napoli e Siviglia si contendono Fabian Schär, difensore svizzero che andrà in scadenza alla fine di questa stagione

La stagione non è ancora terminata che già si parla di mercato. Il Napoli nella prossima finestra di mercato – complice la possibile partenza di Koulibaly – si muoverà per cercare un difensore centrale. A Gennaio si è salutato Manolas, partito alla volta della Grecia e sostituito con Axel Tuanzebe. Il difensore inglese verrà valutato fino a fine stagione, ma intanto si monitora la situazione legata a Fabian Schär.

Il difensore svizzero andrà in scadenza di contratto con il Newcastle a fine stagione e si hanno poche notizie sul rinnovo. I Magpies sembrerebbero intenzionati a rinnovarlo per altri due anni, vista anche la fiducia della dirigenza per il proprio numero 5.

Il Siviglia e il Napoli sul cammino dello svizzero

Le insidie di mercato sembrerebbero essere forti. Il Napoli e il Siviglia potrebbero mettersi in mezzo tra Newcastle e giocatore, provando a sfruttare la situazione di classifica del club per strappare il sì definitivo. Un sì che appare difficile, ma non impossibile.

Stando a quanto arriva dal Daily Mail, il Siviglia vorrebbe inserirsi nella corsa al giocatore della nazionale svizzera per sostituire Jules Koundé. Il difensore degli andalusi potrebbe finire al Chelsea, visto anche il continuo corteggiamento dei blues nelle scorse sessioni di mercato.

Schär conosce già la Spagna, avendo giocato nel Deportivo de la Coruña. Un suo ritorno in Liga sarebbe clamoroso con il Napoli che non potrebbe far altro che osservare. Gli altri nomi usciti nelle scorse settimane per la difesa dei partenopei sono Casale dell’Hellas Verona, Bremer del Torino e Kim Min-Jae del Fenerbahçe. Tutto dipenderà dalla permanenza di Tuanzebe e Koulibaly.