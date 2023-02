Se salta Bellingham, Real Madrid su Kvaratskhelia

Nel caso in cui il Real Madrid non dovesse arrivare a Jude Bellingham potrebbero ritrovarsi a corteggiare il calciatore del Napoli

Kvicha Kvaratskhelia sta vivendo una stagione incredibile alla sua prima annata in Italia, tanto che il calciomercato sembra muoversi primariamente per lui in Europa. Se Jude Bellingham sembra troppo costoso per i tanti, il georgiano potrebbe essere un profilo ‘low cost’.

Il Real Madrid, per ora, sarebbe intenzionato a puntare all’inglese che però si ritrova ad essere con gli occhi di tutti addosso, in questo momento. Nel caso in cui il Real Madrid dovesse però fallire il colpo, potrebbe buttarsi sul talento del Napoli.

Opportunità ghiotta

A parlare della situazione è Bruno Alemany giornalista di Cadena Ser. Ecco cosa ha detto: “Il Real Madrid è un club che da sempre investe sulle stelle e sui grandi campioni. Per questo insegue Jude Bellingham: nel momento in cui non riuscisse a convincere il Dortmund, il Real non vorrebbe un altro centrocampista. Quello che vorrebbe è un’altra stella in un’altra zona del campo. Per questo ha posato il proprio sguardo su Kvaratskhelia. È vero che sulla sinistra Ancelotti è copertissimo, ma è vero anche che il georgiano ha impressionato a tal punto che il Real sarebbe sicuro di impiegarlo anche in una posizione diversa lì in attacco”.



Poi ha continuato: “Pertanto, vedere se Kvara può essere determinante anche come seconda punta o come esterno sulla destra. Il Real ha da sempre la cultura di offrire il meglio ai migliori calciatori del mondo, ma Kvaratkshelia comincia ad essere una piccola fiamma importante per i blancos. Il piano del Real di Florentino Perez, comunque, resta firmare prioritariamente Bellingham, per quanto lo stesso club sa che dalla Premier League ci sarà una concorrenza davvero spietata e complicata. Per questo, l’opzione di andare a fermare Kvaratskhelia come alternativa può diventare ancora più valida e concreta con il passare delle settimane”.