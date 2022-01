Seggiolino auto per i bimbi: attenzione a qualità e prestazioni

Come sappiamo, e soprattutto come sa chi ha in famiglia un bimbo piccolo, per viaggiare in auto è necessario dotarsi di accessori che garantiscono al piccolo la massima sicurezza e ai genitori la tranquillità, anche in caso di manovre complesse, frenate brusche e piccoli incidenti.

Il seggiolino auto per i bimbi deve essere omologato in base al peso del piccolo, ed è indicato generalmente per i bambini a partire da un anno fino ai 12 anni, o comunque al raggiungimento di un’altezza di m. 1,50. È bene considerare che il seggiolino, oltre ad essere un obbligo di legge, è un accessorio indispensabile per permettere ai piccoli passeggeri di godersi il viaggio con il massimo comfort e in totale sicurezza.

Prima di acquistare un seggiolino per auto, è quindi importante verificare che sia adatto all’età e alla corporatura del bimbo, che sia omologato in base alla normativa e dotato dei necessari dispositivi di sicurezza per il fissaggio al sedile dell’auto e per il comfort del piccolo.

Le caratteristiche di un seggiolino di sicurezza per l’auto

Come abbiamo detto, i seggiolini per il trasporto dei bimbi devono corrispondere a caratteristiche tecniche specifiche, devono essere omologati in base alla normativa di riferimento e devono offrire il massimo livello di sicurezza e di comfort. Senza ovviamente tralasciare l’aspetto del design e la scelta di un modello che si armonizzi anche con gli interni dell’auto o con gli altri accessori del bimbo.

Alcuni marchi propongono accessori multifunzione, che possono essere utilizzati come seggiolino auto così come in altre occasioni. Generalmente, si consiglia di acquistare il modello di seggiolino da 0 a 12 mesi per i bimbi molto piccoli, per poi passare ai più versatili, che possono essere usati anche fino ai 12 anni.

Un elemento importante è la presenza di rivestimenti sfoderabili e lavabili in lavatrice, che garantiscono al bimbo igiene e comfort, oltre alla seduta reclinabile in varie posizioni, che consente al piccolo di riposare o di dormire durante il viaggio. Spesso un seggiolino auto di ottima qualità permette anche ulteriori regolazioni, adattandosi alla conformazione fisica del piccolo e alle esigenze di viaggio.

Materiali di ottima qualità e sistemi di sicurezza

Per viaggiare tranquilli, è necessario che il seggiolino sia realizzato con materiali della migliore qualità e che sia dotato di cinture di sicurezza, obbligatorie fino al raggiungimento dei 18 kg di peso da parte del bimbo.

È importantissimo che il seggiolino si fissi saldamente al sedile dell’auto, in genere è presente un sistema di fissaggio che si adatta senza difficoltà a qualsiasi vettura. Un altro dettaglio di cui tenere conto è la possibilità di aggiungere il dispositivo antiabbandono, importante per una maggiore sicurezza, soprattutto quando si viaggia spesso per commissioni e per lavoro portando il bimbo con sé.