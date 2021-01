Serena Enardu e Pago: riavvicinamento? Parla lei sui social

Serena Enardu ha deciso di dare sui social una notizia che ha lasciato tutti i fan particolarmente stupiti. Pare che tra lei e Pago ci sia stato un riavvicinamento ”soft”, così l’ha definito l’influencer sarda. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo.

PAGO E SERENA: LA LORO STORIA D’AMORE – La celebre coppia si è esposta molto negli anni passati e per questo non sono assolutamente mancate le critiche. Innanzitutto hanno partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. In quell’occasione, però, le cose non andarono come speravano. I due decisero di uscire separati per volere di Serena, la quale non era particolarmente soddisfatta del suo rapporto.

Dopo poco Pago fu invitato a partecipare al Grande Fratello Vip e la Enardu scelse di entrare nella casa per riprenderselo. Anche in quell’occasione le cose non andarono come previste. Ci fu un piccolo riavvicinamento ma in realtà continuavano a discutere e alla fine decisero di allontanarsi per sempre.

L’ALLONTAMENTO DI SERENA E PAGO – Dopo la fine del Gf Vip tra Pago e Serena era tutto finito e una volta usciti fuori dal programma, decisero di fare un annuncio pubblico dichiarando che tra di loro non ci sarebbe più stato alcun riavvicinamento, anche se si erano lasciati in rapporti civili.

L’ANNUNCIO DI SERENA: IL RIAVVICINAMENTO CON PAGO – Qualche ora fa Serena ha però annunciato di essersi riavvicinata a Pago e Isa e Chia riporta testuali parole dette dall’influencer sarda: “Io e Pago è un pochino che abbiamo riniziato ad avere un contatto. Anzi, proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi”.

”Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale”.