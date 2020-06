Serena Grandi critica nuovamente Giulia De Lellis a ”Live-Non è la D’Urso”

È andata in onda una nuova puntata di Live-Non è La D’Urso, il programma serale di Canale 5 ideato e diretto da Barbara D’Urso. Una delle ospiti è stata Serena Grandi che ha approfittato per attaccare pubblicamente tutte le web influencer, inclusa una molto amata dal pubblico: Giulia De Lellis.

SERENA GRANDI A ”LIVE-NON È LA D’URSO”: LA LITE CON GIULIA DE LELLIS – Ospite in trasmissione, è stato mostrato a Serena Grandi un video nel quale discuteva con Giulia De Lellis. Quella clip era diventata già virale ed aveva spopolato sui social. Ci furono infatti video e Gif divertenti al riguardo. La donna al rivedere quella lite in tv ha sorriso. Ne ha però approfittato per lanciare qualche frecciatina a Giulia De Lellis e per criticare il mondo delle web influencer.

Giulia De Lellis è sempre stata molto apprezzata da Barbara D’Urso che l’aveva scelta come opinionista della sua trasmissione sino al 2017, anno in cui partecipò al Grande Fratello Vip. Anche stavolta, in onda, ne ha approfittato per elogiare la ragazza sostenendo: “Giulia De Lellis è diventata una influencer importantissima”. Serena Grandi ne ha però approfittato subito replicando: “Non stiamo parlando della Kardashian…”

Insomma quella di Serena Grandi sembrava essere una vera e propria frecciatina a Giulia De Lellis, della quale pensa che non ha la stessa visibilità, fama e fortuna della nota ereditiere statunitense Kim Kardashian, che è molto apprezzata e seguita sui social e in tv. Ne ha poi approfittato per criticare tutto il mondo delle influencer: “Non vedo carriere per queste web influencer. Non vedo artisti, vedo gente senza arte né parte”.

IL PARERE DI CORINNE CLERY SU GIULIA DE LELLIS – Anche Corinne Clery, nota attrice francese, aveva criticato in passato Giulia De Lellis sostenendo apertamente che si tratta di ‘una ragazza caruccia ma ignorante’. Giulia De Lellis non ha mai replicato a queste accuse, comincerà proprio adesso o la ignorerà ancora?