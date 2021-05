Serie A, Juventus-Inter: le probabili formazioni

E’ giornata di vigilia per Juventus e Inter, che domani saranno impegnate alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino in un match che promette spettacolo per valore delle squadre e vecchie rivalità.

Per i bianconeri si tratta di una sfida fondamentale per la corsa Champions, mentre la squadra di Conte, già campione d’Italia, non ha più nulla da chiedere al campionato ma venderà cara la pelle in virtù della grande rivalità tra i due club e della volontà del tecnico di uscire dallo Stadium con i tre punti.

In casa Juve dovrebbe rivedersi dal primo minuto Chiellini in coppia con De Ligt, in avanti confermati Dybala e Ronaldo. Per i nerazzurri formazione tipo, con Lautaro e Lukaku dal primo minuto. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte