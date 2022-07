Shakira, svelati nuovi dettagli sul tradimento di Piqué: “Ecco da quanto tempo la tradiva”

Solo nella giornata di ieri vi avevamo accennato del nuovo probabile amore di Shakira dopo la separazione dal suo compagno Gerard Piqué. Ad oggi, altri tasselli si uniscono su questa controversa relazione. Il portale Informalia ha aggiunto nuove informazioni sul tradimento del calciatore.

Un tradimento che va avanti da tempo

Stando a quanto riportato dal portale Informalia e dalle fonti vicine alla coppia, Piqué avrebbe tradito la cantante colombiana diverse volte e per diverso tempo. Dopo un anno dal loro primo incontro, il calciatore spagnolo avrebbe iniziato ad incontrare altre donne in segreto. “Shakira sapeva che a Piqué piaceva frequentare locali, andare alle feste, fare viaggi con gli amici, ma non immaginava che la tradisse di continuo“ fa sapere il portale.

La persona che ha rivelato queste indiscrezioni ha aggiunto che la cantante avrebbe raccolto prove e documenti da esibire in Tribunale e affossare così la credibilità di Piqué. Vi ricordiamo che la coppia sta decidendo come gestire i due figli, Milan e Sasha, e molto probabilmente ci sarà una vera guerra in Tribunale.

La donna vuole tornare a Miami e rilanciare lì la sua carriera e ovviamente vuole i figli con sé, ma Gerard non è assolutamente d’accordo. “Se le richieste di Shakira non verranno accolte lei è pronta a vendicarsi in Tribunale, ha prove che potrebbero mettere davvero in imbarazzo Piqué. Lui ha trovato un nemico. Conosce bene Shakira e la rabbia e risentimento che prova nei suoi confronti” continua la fonte.

Insomma, la questione è seria ma come vi avevamo anticipato, la cantante colombiana dovrà risolvere diversi problemi, tra i quali quelli con lo Stato spagnolo.