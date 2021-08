Shay Mitchell nel reboot di Pretty Little Liars? Le parole dell’attrice

Shay Mitchell ha ottenuto la notorietà grazie alla serie Pretty Little Liars, di I. Marlene King. La serie è l’adattamento televisivo del romanzo omonimo di Sara Shepard. In Pretty Little Liars, l’attrice interpretava Emily Fields, una delle quattro ragazze nel mirino di “A” e al centro del mistero.

La serie è stata un enorme successo per il canale Freeform, tant’è che ne sono stati ricavati ben due spin-off. Gli spin-off in questione sono Ravenswood e The Perfectionists. Nonostante non siano durati a lungo, hanno contribuito all’espansione dell’universo di Pretty Little Liars.

Shay Mitchell, intervistata da E! News’ Daily Pop, ha parlato della possibilità di un’apparizione nel reboot della serie, Pretty Little Liars: Original Sin.

“Non so, io dico sempre “mai dire mai”. Al momento sono emozionata per il progetto e per Bailee Madison. Penso che lei sarà fantastica nel ruolo. Sono emozionata per lei. Lo show è stato per tutte noi un momento davvero memorabile. Sono entusiasta di vedere ciò che accadrà col reboot e che direzione prenderà”.

I fan dello show originale potrebbero quindi rivedere Shay Mitchell anche in questa nuova reincarnazione. Nonostante ciò l’attrice è sembrata più interessata nel seguire il reboot da spettatrice ma nulla esclude che nel caso sia un successo, anche il personaggio di Emily Fields possa apparire nel corso della serie.

Al momento Shay Mitchell è impegnata con la seconda stagione di Dollface, lo show di Hulu creato da Jordan Weiss. Il cast principale di Dollface è composto dalla stessa Mitchell, Kat Dennings, Brenda Song ed Esther Povitsky. Dollface esplora la solidarietà femminile attraverso un gruppo di vecchie amiche che si ritrova dopo che una di loro, reduce da una rottura con il fidanzato, decide di esplorare la vita da single e riscoprire non solo le gioie dell’amicizia femminile ma anche le parti di se stessa che aveva trascurato.