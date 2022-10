Shomurodov, a gennaio il Torino tenterà un nuovo assalto

I giallorossi vogliono privarsi del cartellino di Shomurodov, con il Torino che lo vorrebbe prendere per riempire il buco lasciato proprio da Belotti

60 minuti complessivi seppur con un gol di mezzo. Eldor Shomurodov continua a convincere la sponda giallorossa della capitale, con il calciatore uzbeko che è da tempo in uscita. La Roma non sembra intenzionato a trattenerlo, soprattutto perché in quel ruolo c’è il pienone.

Tammy Abraham e Andrea Belotti sembrano offrire le garanzie che José Mourinho cerca, con il calciatore uzbeko che dovrà dunque fare i bagagli. C’è qualcuno che potrebbe prenderlo, proprio per sostituire il gallo.

Vagnati punta Shomurodov

Troppo poco spazio per lui nella Roma, con il calciatore che vorrebbe stare più tempo in campo. Il Torino di Vagnati e Juric starebbe cercando una punta per sostituire Andrea Belotti, ancora non è arrivato nessuno da quest’estate, e l’uzbeko sarebbe la prima scelta.

Il classe ’95 potrebbe partire nel mercato di gennaio, dopo che per settimane durante il mercato estivo si è visto vicino al Bologna. I felsinei poi hanno deciso di non affondare il colpo, buttandosi su Joshua Zirkzee. Ora sembra arrivato il momento di fare i bagagli per l’ex Genoa, direzione Torino.

I granata in quel ruolo hanno solo Sanabria e Pellegri, con Vlasic adattato a falso nueve. Un sacrificio che però non potrebbe durare a lungo, perché una punta pura serve anche solo per segnare qualche gol in più. L’uzbeko sarebbe il profilo giusto secondo il direttore sportivo Vagnati e a gennaio potrebbe arrivare sotto la Mole.