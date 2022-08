Si riapre la trattativa per Renan Lodi alla Juventus?

I bianconeri sembrano non aver abbandonato la pista Renan Lodi. La Juventus potrebbe fare un altro tentativo, nonostante l’Atletico Madrid non sembra voglia cedere

Si riapre clamorosamente la pista che porterebbe Renan Lodi a vestire la maglia della Juventus. Il terzino sinistro brasiliano non sarebbe contento di fare, eventualmente, da riserva a Reinildo Mandava. Infatti, il brasiliano dall’arrivo del giocatore ex Lille ha collezionato sempre meno presenze.

Nella prossima stagione vorrebbe collezionare più presenze possibile, anche per poter provare ad essere presente al mondiale in Qatar di Dicembre. L’Atletico Madrid continua a sparare alto, con almeno 30 milioni di euro richiesti per poterlo lasciar partire dalla capitale spagnola.

Quelle parole del presidente…

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, in questi giorni ha parlato parecchio del mercato. A partire dalla frecciata su Cristiano Ronaldo, per cui avrebbe detto le seguenti parole: “Con questo acquisto accogliamo l’ultimo pezzo che stavamo cercando. Ripeto, per i giornalisti: con Molina la nostra dirigenza sportiva ha coperto l’ultima casella vuota e che cercavamo”. Un chiarissimo riferimento a CR7, che chiude alla possibilità di arrivo dell’asso portoghese.

Ai microfoni di Marca, poi, ha rilanciato aprendo a qualche cessione: Siamo tenuti, come tutte le squadre di calcio, a rispettare alcuni impegni finanziari. Potremo, quindi, acquistare solo se cederemo alcuni nostri giocatori” . Poi continua: “Dobbiamo incassare 40 milioni di euro dalle cessioni. Purtroppo sarà molto difficile arrivarci”. Chiaro dunque che se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Renan Lodi, l’Atletico Madrid potrebbe anche cedere. La Juventus ha nel mirino da tempo anche Alvaro Morata, si prospetta una possibile doppia offerta?