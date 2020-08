Sicurezza negli aeroporti, il caso Milano Malpensa: “Tamponi effettuati solo ai lombardi”

Nell’ottica della situazione attuale di contenimento di contagio da Covid-19, alcuni dei luoghi più a rischio, si sa, sono gli aeroporti, che ogni giorno accolgono centinaia di nuovi arrivi sia dal territorio nazionale che internazionale.

Ed è proprio in questo scenario che è diventato ormai un caso quello dell’aeroporto di Milano Malpensa. Qui i tamponi sui passeggeri, infatti, vengono effettuati esclusivamente sui lombardi, senza tener conto del fatto che l’aeroporto serva come punto di riferimento per gran parte dei viaggiatori del Nord Italia e che si trovi in prossimità del confine piemontese.

“Vorrà dire che continueremo a fare da soli – ha commentato la situazione Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte – La norma nazionale prevede l’obbligo del test e sul nostro territorio potrà comunque essere rispettata anche senza l’aiuto lombardo”.

Anche Alessandro Canelli, sindaco di Novara, ha espresso il suo parere a riguardo, sottolineando che secondo lui la Regione lombarda avrebbe potuto quantomeno farsi carico anche solo di una parte dei tamponi sui residenti oltre confine: “In un situazione del genere sarebbe giusto collaborare e remare tutti dalla stessa parte”.

“Sarebbe anche opportuno – ha concluso – che le Regioni trovassero un accordo sulla compartecipazione delle spese per i test dei viaggiatori di rientro agli scali lombardi. In questo modo il servizio potrebbe essere assicurato a tutti”.