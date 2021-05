Silvio Berlusconi: di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano

E’ di ieri la notizia che Silvio Berlusconi non sta ancora bene. E’ infatti dovuto tornare in ospedale. E’ stato ricoverato proprio a causa di alcune conseguenze relative al Covid 19, che la scorsa estate lo ha colpito. Infatti, dopo aver contratto il virus, il presidente di Forza Italia, non si era mai ripreso del tutto.

SILVIO BERLUSCONI: LE SUE CONDIZIONI POST COVID – Era rimasto per un po’ di giorni in una camera nella sua casa ad Arcore, dove comunque necessitava di assistenza medica continua. Dopo un po’ di tempo, però, sembrava essersi ripreso, anche se a quanto pare non del tutto, in quanto ha bisogno costantemente dell’aiuto dei medici.

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE DI MILANO – Attualmente il presidente si troverebbe ricoverato al San Raffaele di Milano, nella suite al sesto piano. E’ stato anche visto mentre usciva dalla macchina, ma aveva un viso molto affaticato. Non sono ore buone, dunque, quelle che sta passando Silvio Berlusconi.

Il presidente aveva lasciato infatti, il San Raffaele di Milano, per l’ultima volta il 30 Aprile. In realtà però pare aver trascorso gran parte del 2021 ricoverato. Era dovuto andare già in ospedale a inizio aprile, ma anche precedentemente a marzo, quando era stato ricoverato per problemi cardiaci.

Non sappiamo con precisione come siano le sue condizioni attuali, ma sicuramente non è nel pieno della forma, molto probabilmente si riprenderà e tornerà a casa, anche se con assistenza medica.