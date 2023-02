Smalling, attivata la clausola per il rinnovo: cosa sceglierà?

Contro l’Empoli si attiva la clausola di rinnovo automatico di Chris Smalling con la Roma. Ora il calciatore inglese dovrà scegliere cosa fare

Contro l’Empoli la clausola di rinnovo automatico del contratto di Chris Smalling con la Roma, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe attivata. Il giocatore inglese dovrà scegliere se restare in giallorosso o andar via, anche se potrebbe essere difficile scegliere.

Su di lui continuano ad esserci gli interessi di Juventus e Inter, oltre a qualche società inglese. Il giocatore continua a rifletterci, con un ritorno in patria che potrebbe finire per essere il lieto fine per una carriera di altissimo livello.

Possibile permanenza

Intanto, un mese fa Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile addio del difensore inglese: “Oggi è titolare, vedete quanto sia determinante. La voglia di continuare c’è sia da parte nostra che del calciatore”. Parole condivise anche dal suo entourage, che potrebbe aver lasciato qualche indizio.

Ecco cosa ha detto, infatti, l’agente del giocatore: “Il futuro di Chris non si gioca al Teatro dell’Opera di Roma. Come accade lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo i colloqui con la Roma. Dopo essere stato il migliore in campo nella finale del primo titolo europeo in 61 anni della Roma, Chris è concentrato a fare bene in questa stagione”. Tutto può ancora succedere, quindi, con il difensore inglese pronto a cogliere qualsiasi occasione che si potrebbe presentare davanti. L’obiettivo resta continuare a vincere e scegliere, magari, un progetto che possa garantirgli un posto centrale.