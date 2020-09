Soleil Sorge, a Domenica Live: accusa Iannone di essere in cerca di visibilità, ma la busta choc la smaschera

Tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, uno dei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, è stata ospite Soleil Sorge. L’ex volto di Uomini e Donne è finita al centro dei riflettori dopo le pesanti e inaspettate accuse mosse ad Andrea Iannone. A lasciare tutti a bocca aperta, però, è stata la busta choc.

“Cerca solo visibilità” – Durante questi mesi estivi, Soleil è stata più volte protagonista della cronaca rosa. A farla finire nelle tante riviste di gossip è stato il suo presunto flirt con Iannone, reduce dalla storia d’amore con Giulia De Lellis. Ad accomunare i due è la famiglia Rodriguez: Andrea è stato legato sentimentalmente a Belen, mentre la Sorge ha avuto una breve storia con Jeremia.

Ospite alla prima puntata della nuova edizione di Domenica Live, l’ex corteggiatrice ha subito voluto smentire il rumors del presunto flirt. Inoltre, ha mosso una pesante accusa al centauro: “Cerca solo visibilità!”. La ragazza ha poi voluto spiegare le foto di Chi che l’hanno immortalata in compagnia del motociclista:

“È solo gossip, non c’è nulla fra me e Andrea. Non c’entro con lui, non è il mio tipo. Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna. L’ho visto interessato alla mia compagnia, è stato carino e gentile. Ho pensato però che fosse interessato alla visibilità. Ha cercato di vedermi dopo che siamo tornati a Milano e sarà anche stato interessato fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse”.

Le parole della Sorge non hanno convinto molto, tenendo anche conto del silenzio che molto spesso Iannone ha tenuto riguardo la sua vita privata. Dalla notizia della fine della sua storia con la De Lellis ai vari flirt che gli sono stati attribuiti, Andrea ha sempre optato per il silenzio. Non sono mancate delle sporadiche IG Stories, ma a rilasciare interviste è sempre stata la ragazza. A smascherare ulteriormente la versione di Soleil è stata la busta choc arrivata a Barbara.

LA SORGE VIENE SMASCHERATA IN DIRETTA – Durante l’intervento di Soleil Sorge, Barbara D’Urso decide di aprire la tanto attesa e misteriosa busta choc. Il contenuto lascia senza parole anche la stessa Solei. La lettera è stata scritta da Alex Fiumara, il paparazzo che ha scattato le tanto discusse foto pubblicate su Chi. Stando a quanto scritto dal fotografo, le suddette immagini sarebbero state tutte progettate dall’ex corteggiatrice. La Sorge ha ovviamente negato tutto, ma sicuramente questo colpo di scena ha nuovamente riaperto il caso.