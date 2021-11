Soleil Sorge, inaspettato retroscena dopo l’Isola: ha dato buca a due comici

Nelle ultime settimane stanno continuando ad emergere inaspettati retroscena che vedono protagonista Soleil Sorge. Attuale protagonista del GF Vip, la ragazza sta facendo parecchio discutere per le dinamiche create all’interno del programma.

Dopo gli audio che Iconize, ex amico della gieffina, ha deciso di rendere pubblici, un altro scoop vede protagonista l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Poche ore fa, infatti, Gabriele Parpiglia ha deciso di rivelare un retroscena della Sorge avvenuto dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

HA DATO BUCA A DUE COMICI – Nell’ultimo appuntamento di Casa Chi, Parpiglia ha voluto svelare uno spiazzante retroscena su Soleil. Gli eventi risalgono a dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, primo reality della gieffina.

Finita la sua avventura da naufraga, la ragazza era stata scelta da Lillo e Greg per la loro tournée teatrale. Ad un certo punto, però, sempre stando alla testimonianza del giornalista, l’influencer avrebbe dato buca ai due comici. Il racconto di Parpiglia è stato riportato dal portale di gossip Isa&Chia:

“Quando è finita l’Isola, Lillo e Greg avevano scelto Soleil per la loro tournée teatrale. Questa storia non la sa nessuno. Circa 80 date a teatro. Soleil partecipò alle prime riunioni, alle visioni dei contratti, ci fu la conferenza stampa e partecipò. Salvo poi 10 giorni prima della partenza 0 a teatro, aveva deciso di andare a Ibiza con Jeremias Rodriguez, spegnere il telefono e non presentarsi più. Questa al mio Paese è stata una pessima figura che delinea un po’ anche la serietà delle persone. Dici “ci sono” e poi non ci sei. Manchi di rispetto agli artisti e a chi ha lavorato per te. E questo conta più di ogni atteggiamento che qualcuno possa avere nei reality. Perché è nelle situazioni serie che si vedono realmente come sono le persone. Con questo credo di aver raccontato esattamente quanto sia leggera la ragazza”.