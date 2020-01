Sonia Pattarino: addio definitivo a Ivan

Sembra proprio che Sonia Pattarino abbia finalmente ritrovato la serenità dopo mesi dalla fine della sua storia con il suo ex, Ivan Gonzalez. Una love story nata nello studio di Uomini e Donne, ma che è giunta al capolinea dopo pochi mesi. A decidere di mettere un punto è stata proprio l’ex corteggiatrice, perché, a detta sua, Ivan è un ragazzo immaturo ed è troppo concentrato su se stesso. Se fino a pochi giorni fa, Sonia sembrava pronta a tornare sui suoi passi, ora pare abbia cambiato idea. Cos’è successo?

SONIA PRONTA A RIPROVARCI? – Solo nei giorni scorsi Sonia aveva mostrato vari segnali che sembravano far sperare un ripensamento da parte sua. Oltre al riprendere l’argomento maternità, desiderio di cui ne aveva parlato anche a UeD, ci sono stati altri segnali. Su Instagram aveva dato la possibilità ai follower di farle delle domande e, tra tutte queste, una fan le ha chiesto: “Cosa ne pensi della partecipazione di Ivan al GF?”. La risposta di Sonia aveva fatto intendere che avrebbe seguito l’ex anche in quel nuovo percorso.

ADDIO DEFINITIVO A IVAN – Dopo la puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip, sembra proprio che Sonia Pattarino abbia cambiato idea. A spingerla a ciò sono state le parole del suo ex, Ivan Gonzalez. L’ex tronista, infatti, durante il suo video di presentazione ha affermato di non aver mai scelto una donna, ma di essere sempre stato scelto. Queste parole, per Sonia, sono state come un rinnegare la sua scelta a Uomini e Donne.

Le dichiarazioni di Ivan hanno quindi spinto la ragazza ha mettere un punto definitivo a questa storia. Proprio ieri, la Pattarino ha pubblicato una foto su Instagram, accompagnandola con la didascalia: “L’unica vera felicità risiede in te stessa”. Leggendo queste parole, sembra proprio che la donna abbia finalmente ritrovato la felicità grazie a se stessa.