Sophie Codegoni, la gioia della maternità e gli attacchi di Fabrizio Corona: “Cosa vietata da tutti i medici”

Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta ma Fabrizio Corona non risparmia nemmeno il dolce momento: ecco le sue parole

Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta della piccola Celine Blue, avuta dal compagno e futuro marito Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti dentro la casa del GFVip e non si sono più lasciati. Tuttavia, nelle ultime ore è partito un attacco dal profilo Telegram di Fabrizio Corona, il quale ha fatto delle importanti rivelazioni.

Le parole di Corona

Come ormai in molti sapranno, l’ex re dei paparazzi non risparmia proprio nessuno e, nonostante il momento di felicità, ha deciso di sganciare una notizia tanto interessante quanto pericolosa. Stando a quanto spiegato dal team di Corona, pare che la bella Sophie Codegoni sia ricorsa al filler alle labbra, vietato durante la gravidanza.

“Abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un’iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici” scrive Corona sul suo profilo Telegram. “Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia, non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?” continua.

Successivamente, l’ex re dei paparazzi ha voluto comunque fare gli auguri per la nascita della piccola, tirando anche qualche frecciatina ad Ilary Blasi: “Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet“.

Al momento, nessuna risposta da parte di Sophie o Alessandro, i quali probabilmente lasceranno cadere la questione nel dimenticatoio per godersi in tranquillità la nascita della piccola Celine Blue.