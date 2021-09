Sorpresa Allegri: nuovo modulo e attacco insolito con il Chelsea. Le probabili formazioni

Giornata di vigilia in casa Juventus, gli uomini di Allegri domani affronteranno allo Stadium il Chelsea di Tuchel, seconda gara della fase a gironi della Champions League, calcio di inizio ore 21.

In casa bianconera Allegri dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata, che rientreranno solamente dopo la sosta per le nazionali. Motivo per cui il tecnico cambierà probabilmente modulo e attacco.

Quasi per certo il ritorno alla difesa a tre, con De Ligt, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. A centrocampo Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce e Bentancur, Locatelli e Rabiot in mezzo. In avanti possibile coppia Chiesa-Kean. Le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Chiesa, Kean. All. Allegri

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel