Sostenibilità e tarallo: storia di un packaging che cambierà anche la tua vita

Un tempo c’erano le madie di casa e i laboratori dei piccoli panifici in paese, pregni di tiepidi aromi e di impalpabile farina bianca. Poi la tecnologia ha reso più efficienti i processi di produzione, ottimizzando anche aspetti prima poco valutati, come la sostenibilità. Fiore di Puglia, da sempre all’avanguardia in questo campo, ha inserito nel Dna dell’azienda il rispetto dell’ambiente, che è anche rispetto per l’uomo e l’economia. L’ultimo esempio? Un packaging che cambierà radicalmente il modo di mangiare i taralli in viaggio.

Una confezione rivoluzionaria

Il tarallo pugliese, profumato e friabile, perfetto da sciogliere in bocca durante il lavoro o in un lungo pellegrinaggio, nasce per spezzare l’appetito quando si è fuori casa. Se non ci si può fermare per pranzare o cenare, i taralli vengono in aiuto. Tuttavia, le confezioni in plastica in cui sono inseriti non sempre facilitano il consumo.

Per questo, nel segno della sostenibilità, Fiore di Puglia ha rivoluzionato il modo di mangiare dei viaggiatori con EcoCup 400, un bicchierino di carta certificata Fsc, dalla capacità di 400 grammi di taralli. Quali sono i vantaggi? Prima di tutto, è utile nei viaggi in auto perché il contenitore si inserisce perfettamente nel comodo vano porta bicchiere, consentendo ad autista e passeggeri di sgranocchiare qualche tarallo, in tutta comodità, anche durante lunghi tragitti.

Inoltre, il formato è perfetto anche in aereo o in autobus. Da provare anche al cinema. E se non si riesce a terminare la confezione, non c’è problema: l’EcoCup è facilmente richiudibile, mantenendo intatta la freschezza dei taralli. Inoltre, la nuova confezione permette di avere le mani pulite, cosa più difficile quando si consuma un prodotto in confezione di plastica. In più, una volta terminato lo spuntino, il barattolo può essere riutilizzato come bicchiere per bevande oppure può essere completamente riciclato.

La sostenibilità secondo Fiore di Puglia

La sostenibilità è una scelta che da molti anni sta orientando le azioni dell’azienda Fiore di Puglia la quale, per dare il proprio contributo all’abbattimento di emissioni atmosferiche, ha installato un impianto fotovoltaico tecnologicamente all’avanguardia da 100 Kw. Inoltre, tutti i forni di Fiore di Puglia hanno un sistema di cottura ecologico, alimentato da pellet 100% naturale e a basso impatto ambientale. Di recente, poi, è stato introdotto un sistema di compostaggio degli sfridi di lavorazione, che produrrà il concime necessario agli uliveti dell’azienda da cui nasce l’olio extra vergine d’oliva, ingrediente che rende apprezzati nel mondo i taralli Fiore di Puglia. Infine, tutte le confezioni in carta, come quelle della linea Biologica, sono certificate Fsc, a garanzia del rispetto per le foreste della Terra.