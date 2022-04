Napoli, Spalletti chiede la conferma di Anguissa

Con il sogno scudetto praticamente sfumato dopo i passi falsi al Maradona con Fiorentina e Roma, dove gli azzurri hanno rispettivamente perso e pareggiato, il Napoli lavora sul presente e sul futuro della propria rosa.

L’obiettivo è consegnare a Luciano Spalletti una squadra di qualità, che sia ancora più competitiva per il prossimo anno dove il Napoli tornerà a giocare, con ogni probabilità, la Champions League.

Spalletti ha un nome da cui ripartire, quello di Frank Anguissa. Il tecnico, ex Inter e Roma, ha chiesto alla società di confermare il camerunese, che garantisce muscoli, fisicità e anche un’ottima tecnica. Il 99 azzurro è arrivato in prestito dal Fulham, e il riscatto costerà appena undici milioni di euro. Non sembrano esserci ostacoli al buon esito della trattativa.

Anche Cristiano Giuntoli, a Kiss Kiss Napoli, ha fatto capire che i presupposti per confermare il classe 1995 ci sono tutti. Il giocatore a Napoli sta bene, servirà solo trovare un accordo economico diverso, ma non ci saranno grossi problemi.

I numeri dicono che senza Anguissa la media punti del Napoli cala vertiginosamente. Per vari motivi, Coppa D’Africa e vari infortuni, Frank non ha potuto essere sempre presente. In queste ultime partite sarà fondamentale il suo contributo.