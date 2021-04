SSC Napoli, La Gazzetta scrive: “Il destino di Gattuso sembra già segnato”

Il Napoli sembra stia ritrovando la giusta quadratura. Con il ritorno di tutti i titolari dai vari infortuni, gli azzurri sono ritornati in piena lotta per la corsa Champions League. Nonostante ciò sembra che il rapporto Gattuso-De Laurentiis sia destinato a finire con il termine della stagione.

Il Napoli nell’ultima partita ha ottenuto una preziosa vittoria con il Crotone per 4-3. Lo stesso presidente del Napoli si è complimentato con l’allenatore e la squadra per il quinto successo consecutivo e guarda con ottimismo allo scontro diretto di mercoledì, a Torino, contro la Juventus. Allo stesso tempo però, l’edizione della Gazzetta dello Sport scrive che Gennaro Gattuso lascerà Napoli in ogni caso al termine della stagione, a prescindere dal risultato di fine campionato. Lo screzio con Aurelio De Laurentiis ad inizio 2021 resta e porterà alla separazione. Questa tregua sarà utile solo per far arrivare squadra al termine della stagione nella miglior condizioni possibili.

Sul quotidiano si legge che: “Al momento, non ci sono indizi che possano far credere ad un riavvicinamento delle parti nel caso il pronostico di inizio stagione dovesse avverarsi. Ad essere più determinato è proprio Gattuso che mal ha sopportato il casting autorizzato dal presidente per trovare il suo sostituto. Fino a quando il lavoro verrà supportato dai risultati, nessuna delle parti ha la necessità di chiarirsi, perché entrambe stanno già guardando al futuro escludendo, pare, la possibilità di ritrovarsi”.

Purtroppo per Rino Gattuso è ormai abitudine vivere da allenatore situazioni burrascose. Dalle difficoltà a Creta e a Pisa, fino alla qualificazione in Champions sfiorata con il Milan, insufficiente però per conservare il posto. Anche l’esperienza di Napoli sembra che non farà eccezione.