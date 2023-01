SSC Napoli, non buone notizie da Kvara: annullato con gabbia e interventi al limite

Sono passate poco più di ventiquattro ore dalla sconfitta del Napoli contro l’Inter al Meazza e i tifosi azzurri ancora si chiedono come mai la squadra è arrivata così spenta alla partita dopo quasi due mesi di pausa forzata.

Uno dei calciatori che ha deluso le aspettative è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, il quale non è mai riuscito a saltare l’uomo ed è stato anche sostituito da mister Spalletti durante la ripresa.

Il calciatore azzurro è infatti sembrato la brutta copia di quello ammirato nel 2022 e forse le squadre avversare hanno trovato il modo per fermarlo, ovvero commettendo falli al limite e ingabbiandolo all’angolino.

Non una buona notizia per i tifosi azzurri, i quali aspettavano con ansia il ritorno in campo del numero settantasette.

Il calciatore, questa mattina, non si è allenato a Castel Volturno. In un primo momento si è pensato ad i falli ricevuti nella partita di ieri. In realtà, il motivo è che i calciatori che hanno giocato nella partita di ieri non avevano in programma l’allenamento per oggi.