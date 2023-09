Stash, l’aneddoto su Italodisco: la chiamata a Maria De Filippi

Dato il clamoroso successo avuto con Italodisco, Stash dei The Kolors ha voluto raccontare un aneddoto sul singolo che coinvolge anche Maria De Filippi. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua partecipazione ad Amici, l’artista non dimentica le origini e, soprattutto, Maria.

LA CHIAMATA A MARIA DE FILIPPI – Dalla vittoria ad Amici avvenuta nel 2015, i The Kolors ne hanno fatta strada e hanno ottenuto numerosi successi. L’ultimo è il loro ultimo brano Italodisco, eletto come una delle hit dell’estate dagli italiani, finendo al primo posto della classifica di Rtl 102.5 per ben dieci settimane.

Per l’occasione il frontman della band ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, dove ha voluto raccontare un aneddoto sulla canzone. Il cantante ha così rivelato di aver chiamato Maria De Filippi non appena ha raggiunto la vetta della classifica italiana:

“Come ho reagito dopo la numero uno in classifica? Io ho chiamato Maria De Filippi, per ringraziarla ancora una volta: è la prima persona che ha creduto in me e so che è autenticamente partecipe di ogni mio successo”.

Nel parlare dell’amata conduttrice di Mediaset, Stash ha svelato di sentirla spesso al telefono: “Ci prendiamo in giro parecchio, ci sfottiamo proprio: con lei ho una confidenza che non ho con nessun altro del mio ambiente professionale. In più è maestra di consapevolezza e di piedi per terra, lezioni che non fanno mai male”.