Grande Fratello, l’ultima anticipazione di Dagospia: svelato il nome di un altro concorrente

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e nei fan cresce la curiosità di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del reality. Nelle ultime ore a svelare il volto di un altro gieffino è stato Dagospia.

RIVELATO IL NOME DI UN CONCORRENTE – Come già ribadito più volte, quest’ultima edizione del GF sarà ricca di novità. Nei mesi scorsi, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di apportare diversi cambiamenti, tra cui i futuri concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa.

Dopo Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan, il noto portale di gossip ha deciso di svelare un altro nome. Si tratterebbe di un volto noto sia nel panorama musicale italiano sia in quello della recitazione. Il portale di Roberto D’Agostino ha così riportato:

“Dandolo Flash! Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al Grande Fratello come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa”.

Non resta altro, quindi, che attendere l’inizio di questa nuova edizione del reality che vedrà al timone della conduzione per la quinta volta consecutiva Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La prima puntata andrà in onda lunedì 11 settembre.