Stefano De Martino, flirt con Antonella Fiordelisi: quando si sarebbero visti

Le voci sul flirt tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino sono ormai di dominio pubblico, con Fabrizio Corona attraverso Dillinger News che conferma la veridicità di tali rumors. Sorge la domanda se il conduttore stesse ancora con Belen Rodriguez quando questi tradimenti sono avvenuti. Quando si sarebbero frequentati Stefano e Antonella?

Belen Rodriguez non tace più

La recente rottura tra Belen e Stefano alimenta le speculazioni nel mondo dei pettegolezzi rosa, con la showgirl argentina che decide di non tacere di fronte alle presunte scorrettezze del suo ex marito. Tramite i social media, Belen ha iniziato a raccontare e confermare le 12 presunte tradimenti di Stefano De Martino. Durante un’apparizione nello studio di Domenica In, Belen Rodriguez ha ulteriormente confermato la serie di tradimenti subiti.

Cosa c’entra Antonella Fiordelisi

Il coinvolgimento di Antonella Fiordelisi sembra collegato a un presunto flirt con il conduttore partenopeo, anche se questo non sarebbe incluso tra i tradimenti nei confronti dell’ex moglie. Il caos attuale si è ulteriormente complicato quando Dillinger News, la testata giornalistica con cui collabora Fabrizio Corona, ha rivelato dettagli su quanto accaduto tra Antonella e Belen. Oltre a De Martino, è emerso un altro nome, appartenente a un ex fidanzato della Rodriguez, Antonino Spinalbese. Resta da chiarire cosa sia effettivamente accaduto.

Antonella Fiordelisi, secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona attraverso Dillinger News, sarebbe stata coinvolta come terzo incomodo nella vicenda fra Belen Rodriguez e due dei suoi ex, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. La notte di Capodanno, sembra che la showgirl argentina abbia inviato una serie di insulti tramite messaggio alla ex gieffina partenopea, dopo aver scoperto ulteriori presunti tradimenti da parte di De Martino. Recentemente, Belen ha ringraziato pubblicamente Alessandro Rosica per averla messa in guardia sul tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi. In passato, nonostante la crisi con il conduttore, Belen non aveva creduto ai pettegolezzi. Tuttavia, oggi ha chiesto scusa a Rosica, riconoscendo che aveva ragione.

A questo punto, Rosica ha riportato un vecchio rumor che vedrebbe De Martino traditore anche con un altro volto televisivo, Antonella Fiordelisi. La notizia non è sfuggita a Belen, che ha smesso di seguire la Fiordelisi su Instagram. Tuttavia, secondo Dillinger News, Belen avrebbe creduto solo parzialmente a questo gossip: Fiordelisi e De Martino sarebbero stati effettivamente insieme, ma prima del riavvicinamento tra De Martino e Belen. In altre parole, Antonella non sarebbe una delle 12 ragazze con cui De Martino avrebbe tradito la sua ex moglie, nonostante le affermazioni di Rosica che sostiene di avere prove a riguardo.

La Fiordelisi, però, avrebbe smentito categoricamente: “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati #fiorde”.