Elodie, polemica per il concerto annullato: la cantante mette tutti a tacere

Non c’è pace per Elodie, accusata di aver annullato il suo concerto a Teramo per trascorrere le sue vacanze in Egitto. La cantante, nello specifico, aveva detto di non poter sostenere il concerto di capodanno nella città abruzzese per una forte tracheite e l’influenza. Tuttavia, in molti non hanno creduto alle sue parole e l’hanno attaccata pesantemente.

Elodie pubblica un video in cui non ha voce

La cantante romana è partita comunque in Egitto per una vacanza alzando un polvero mediatico non indifferente. Per questo motivo, Elodie ha pubblicato un video sui social per dimostrare di essere davvero senza voce e quindi di non poter cantare. “Pian piano mi riprendo, buon anno in ritardo”, ha scritto poi la cantante.

Nonostante le giustificazioni, Alessandro Rosica, che per prima aveva attaccato la cantante, non si rassegna affatto. “Fino a ieri gridava a squarciagola in aereo al telefono, oggi non riesce nemmeno a parlare. Miracolo. L’acqua d’Egitto. Ma va a cag**e. Ringrazia i tuoi fan. Bugiarda. Sbrigatevi a risarcire”, sbotta sui social Rosica.

Poi ha concluso: “Ah ovviamente non andrà più a cantare lì. Ci sarà un altro cantante”. Vedremo cosa risponderà Elodie in merito.