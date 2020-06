Stefano De Martino: grande imbarazzo durante la messa in onda di Made In Sud

Oramai non si fa che parlare della crisi che ha colpito nuovamente una delle coppie più note: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Se il ballerino ha cercato di eludere più e più volte le domande riguardo la situazione con la showgirl, ieri gli è stato impossibile.

IMBARAZZO IN STUDIO – Se la Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista a Chi, De Martino ha preferito lasciare il tutto lontano dai riflettori e dalla stampa. Almeno, fino a ieri era riuscito a non parlare affatto della bella argentina.

Proprio ieri, sul palco di Made In Sud è salito Peppe Iodice che è riuscito a mettere in grande imbarazzo il conduttore. Da quanto riportato da BitchyF, il comico ha chiesto a Stefano:

“Stammi a sentire bene, sentimi, ti devo fare delle domande. Non voglio entrare nell’intimo e nella privacy, ma devo chiederti se ci sono delle novità”.

In un primo momento, il ballerino ha tentato di eludere la domanda, non facendo alcun riferimento alla sua situazione sentimentale. Iodice, però, non ha sentito ragioni ed ha deciso di mettere ulteriormente in imbarazzo il presentatore:

”Ma smettila, ma a chi importa? A casa tutto bene? Si è sbloccata la situazione? Allora ti porto i saluti di una persona, ti saluta affettuosamente la Rodriguez. Cosa le devo dire?”

Non è affatto passato inosservato l’imbarazzo del presentatore che, però, ha comunque risposto alla provocazione di Iodice:

“Dille che la saluto tanto. Ricambia i saluti affettuosamente a Belen“.

CHIAREZZA SULL’OCCHIO NERO – Prima della messa in onda di Made In Sud, Stefano De Martino si è mostrato ai follower con un ben visibile occhio nero. Per evitare che i giornali e i blog ci ricamassero storie, ha voluto fare chiarezza riguardo il vistoso livido.

De Martino ha spiegato che mentre stava giocando con Santiago, il figlio gli ha accidentalmente tirato una testata. Volendo scherzare sull’accaduto, il conduttore ha taggato Paolo Fox in un commento:

“Mio figlio è nato il 9 di Aprile, quindi è dall’Ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura, io ho sempre pensato fosse un falso mito e invece…“