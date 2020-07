Stefano De Martino, il settimanale Chi torna sulla vicenda pubblicando alcuni scatti inediti con Alessia Marcuzzi

Il triangolo formato da Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ha mandato in subbuglio i fan della coppia e il mondo del gossip in generale. Nonostante la smentita da parte dei diretti interessati, compresa Belen, a tornare sull’argomento il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Nello specifico, Chi ha pubblicato un lungo retroscena con delle immagini inedite di Stefano e Alessia durante le riprese de L’isola dei Famosi. Una bella avventura vissuta a pieno con molta chimica tra i due: la conduttrice e l’inviato dall’Honduras. Nel settimanale, si legge che sia stata proprio Belen Rodriguez a insistere affinché De Martino accettasse la proposta.

LE PAROLE DI CHI – “Pare che fosse stata proprio Belen Rodriguez a insistere affinché Stefano, all’inizio restio nel dover affrontare una lunga lontananza dal figlio Santiago, accettasse questa avventura. […] Giochi fatti e firme depositate. Lunedì 18 dicembre 2017, la Marcuzzi dal proprio account Instagram postava una foto con un primo piano del suo inviato per dare il benvenuto al suo ‘acquisto’. Fatto curioso dato che la news era già stata pubblicata sul sito ufficiale della trasmissione. Perché rilanciarla di nuovo? Poco dopo arriva la chiamata di chi per lo scatto di copertina con conduttrice e inviato. Niente naufraghi. E qui si cela un retroscena curioso. Se all’inizio l’atmosfera era ‘freddina’ sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia”.

“Alessia sussurra dietro le quinte che ‘Stefano è davvero un bonazzo’ e insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi: a petto nudo punto. L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi ‘hot’ mai mostrato fino a oggi. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy. Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare… fino a prendersi in giro, e lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti” riporta ancora il settimanale.

LE PAROLE DEGLI AMICI – Chi parla anche dell’ipotetica rottura tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi proprio nello stesso momento in cui Belen annuncia la fine della sua storia con De Martino. “Gli amici della coppia rivelano che i due attraversano un momento di forte crisi e, quanto pare, non dormirebbero più sotto lo stesso tetto. Il tutto avviene post pandemia” scrive il settimanale.

“Lunedì 25 maggio è il sito di Roberto D’Agostino a lanciare la bomba. La notizia, anzi lo scoop, eclatante: unisce la separazione o la crisi della coppia Marcuzzi-Calabresia quella diDe Martino e la Rodriguez. Nei giorni successivi rincara la dose di notizie dicendo che proprio Belen avrebbe lasciato De Martino dopo aver scoperto la tresca di lui attraverso l’ICloud del suo iPad o del suo cellulare. Il resto è una pioggia di smentite.” continua Chi. Come stanno davvero le cose? Qui troverete le immagini del backstage.