Stefano De Martino, in barca insieme a Cecilia Rodriguez: la foto eliminata

Sebbene Belen Rodriguez e Stefano De Martino non abbiano mai commentato i rumors sulla loro separazione, i due continuano ad essere al centro del gossip. Attualmente il conduttore ha deciso di concedersi dei giorni di relax, non riuscendo, però, a sfuggire alla cronaca rosa.

A far scoppiare il caos, infatti, è la presenza di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, e il compagno Ignazio Moser. A testimoniare ciò è stata una foto che Stefano si è scattato insieme all’ex cognata, eliminata poco dopo la condivisione. Cosa sta succedendo?

INSIEME AGLI EX COGNATI? – Nelle ultime settimane si è vociferato che tra la famiglia Rodriguez e Stefano non scorresse buon sangue. A far ipotizzare ciò è stata la paparazzata che ha reso ufficiale la nuova frequentazione di Belen Rodriguez, avvistata in compagnia di Elio Lorenzoni durante la festa di compleanno di Ignazio. A smentire tutto ciò, però, sarebbero i recenti scatti dell’ex volto di Amici insieme agli ex cognati.

Mentre il gossip non fa altro che parlare della sua ennesima rottura con Belen, Stefano De Martino ha deciso di concedersi una vacanza in Sardegna. Il conduttore, però, non sembrerebbe che stia trascorrendo da solo questi giorni di relax. L’uomo, infatti, avrebbe incontrato Cecilia e Ignazio, mostrandosi sorridente in loro compagnia.

A testimoniare questi giorni insieme è stata una foto condivisa proprio da Stefano. Durante una giornata in barca, infatti, De Martino ha condiviso su Instagram una foto in barca assieme ad altre persone. A saltare all’occhio è stata la presenza proprio di Cecilia e Ignazio tra queste persone.

Dopo poco, inaspettatamente, l’ex ballerino ha deciso di cancellare la foto. Questo gesto ha sollevato non pochi interrogativi. Molto probabilmente Stefano ha deciso di eliminare lo scatto per non alimentare ulteriormente i gossip su di lui.