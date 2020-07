Stefano De Martino, in compagnia di un’altra Rodríguez: parlano alcune fonti

Dopo gli scatti in compagnia di una ragazza bionda, Stefano De Martino è tornato nel mirino dei paparazzi. Il ballerino è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza, questa volta un volto noto della televisione. Gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, hanno subito pensare ad una nuova fiamma. Cosa sta accadendo?

CHI È LA RAGAZZA? – Protagonisti di queste nuove immagini sono Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, reduce da una relazione con l’ex naufrago Simone Susinna. Modella e personaggio televisivo, la ragazza è stata avvistata in compagna del conduttore di Made In Sud, scatenando subito il gossip.

NUOVA FIAMMA? – Da come mostrano le foto uscite nell’ultimo numero di Chi, i due hanno trascorso un weekend in barca. Gli scatti hanno subito fatto pensare ad un possibile flirt, ma fonti vicine a Fanpage.it hanno fatto chiarezza su questo mistero. Stando a queste fonti, tra i due non ci sarebbe nulla se non un’amicizia. Infatti, sulla barca non erano soli, ma in compagnia di altri amici in comune.

Il settimanale Chi ha condiviso gli scatti anche su Instagram, accompagnando l’immagine con una lunga didascalia dove la rivista ha rivelato: “Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore, tra l’altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi“.

L’ex moglie del ballerino ha infatti voltato pagina, chiudendo il capitolo ‘Stefano’ e facendosi immortalare in compagnia del noto imprenditore napoletano. Nonostante la showgirl non si sia espressa riguardo questo nuovo flirt, c’è chi ha parlato di ‘coppia’. In molti avevano sperato in un ennesimo ritorno di fiamma tra l’argentina e il conduttore, ma sembra, almeno per ora, che la storia sia finita.