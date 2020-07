Temptation Island, Amedeo Venza: “Antonella Elia avrebbe alzato le mani durante il falò di confronto”

Domani sera andrà in onda il secondo appuntamento con Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in cui alcune coppie mettono alla prova il loro amore restando separati in due villaggi per circa 21 giorni; il tutto con dei tentatori e delle tentatrici.

Quest’anno si pensava che il programma saltasse a causa della pandemia, tuttavia, a quanto pare Mediaset ha deciso di proseguire con le dovute accortezze. Giovedì scorso, durante la prima puntata, abbiamo conosciuto meglio le coppie di fidanzati e pare che già qualcuna abbia perso l’equilibrio.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE TRA I VIP – Per quest’anno si è deciso di unire la versione Vip a quella Nip e tra tutte le coppie, Antonella Elia e Pietro delle Piane, sono sicuramente i più famosi. L’esplosività della showgirl non è passata inosservata, infatti, la donna è diventata già un punto fermo per le concorrenti e soprattutto per il pubblico a casa.

Nonostante questo, pare che tra la Elia e il fidanzato le cose non siano andate benissimo. Come saprete, le puntate sono già registrate ed è per questo che ogni settimana circolano voci sulle anticipazioni. Amedeo Venza ha svelato sul suo profilo Instagram che la Elia sarà molto probabilmente protagonista di un duro gesto nei confronti di Pietro.

ANTONELLA ELIA ALZA LE MANI SU PIETRO DELLE PIANE? – Secondo l’indiscrezione pubblicata da Venza, pare che la showgirl abbia alzato le mani sul proprio compagno durante il falò di confronto. Non sappiamo se la donna abbia richiesto l’incontro prima o se sia arrivata alla fine dei 21 giorni, tuttavia, questa voce sta già facendo il giro del web.

“Volano sberle… Antonella Elia durante il falò di confronto che vedremo verso l’ultima puntata di Temptation, avrebbe alzato le mani a Pietro per via del comportamento poco corretto all’interno del villaggio… Alla fine dell’accesissima discussione la domanda finale: ‘Vuoi uscire insieme a Pietro?’ Cosa avrà risposto? Lo scopriremo solo vivendo!” ha scritto Amedeo Venza su Instagram. Per vedere la storia cliccate qui.