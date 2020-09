Stefano De Martino paparazzato con una sua ex fiamma: flirt in corso?

Il ballerino partenopeo beccato in compagnia di un'ex fiamma, certi amori ritornano?

Si prospetta un autunno interessante per Stefano De Martino, chiacchierato ballerino, presentatore televisivo ed ex marito di Belen Rodriguez. A quanto pare, non solo la showgirl, anche De Martino ha provveduto a rifarsi una vita sentimentale dopo la triste e misteriosa rottura avvenuta a fine quarantena.

Belen ormai da qualche mese si sta frequentando con il giovane parrucchiere Antonino Spinalbese, dieci anni più piccolo di lei. Proprio la showgirl, domenica scorsa ha festeggiato con Spinalbese e la famiglia i suoi 36 anni. Con Stefano invece? Un rapporto quasi glaciale, un equilibrio precario tenuto dal piccolo Santiago, figlio della coppia.

STEFANO DE MARTINO E IL RITORNO DI FIAMMA – In questi giorni sta impazzando il gossip su un ipotetico ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, aitante influencer e designer. I due hanno avuto una relazione dopo la prima rottura del ballerino con Belen nel 2017-2018 e sappiamo solo questo.

Secondo il magazine Oggi, i due sembrerebbero aver avuto un ritorno di fiamma provato con degli scatti che li ritraggono insieme. “Ri-scoppia la passione” si legge sul magazine diretto da Umberto Brindani, che ha sorpreso Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Milano. Nello specifico, i due hanno trascorso la notte in un loft in zona Mecenate a Milano per poi, all’alba, trovarsi a casa di lei. Inoltre, nel tragitto, sembra che sia stato immortalato un bacio.

Ad oggi Stefano non ha confermato o smentito nulla, a differenza di Belen Rodriguez che vive la sua nuova storia d’amore alla luce del sole. Proprio la coppia era stata protagonista di un triangolo amoroso con Alessia Marcuzzi durante l’estate, ma la conduttrice televisiva ha smentito categoricamente la notizia nello studio di Verissimo.