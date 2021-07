Stefano Sala (ex di Dayane Mello) lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli?

Secondo l'ex di Dayane Mello, bisognerebbe partecipare a programmi come Tale e Quale Show solo a fine carriera

Stanno facendo discutere alcune dichiarazioni di Stefano Sala, ex di Dayane Mello (con la quale ha anche una figlia). Nello specifico, secondo alcuni follower, il ragazzo avrebbe lanciato delle velate frecciatine proprio a Pierpaolo Pretelli. Vediamo cosa è successo in queste ore.

PIERPAOLO PRETELLI A TALE E QUALE SHOW – Giorni fa, Carlo Conti ha annunciato dieci degli undici concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra questi ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, il quale si è detto molto felice di avere questa opportunità dopo il GFVip. Infatti, vi ricordiamo che l’ex velino ama la musica da quando era piccolo e quest’estate ha lanciato il suo secondo singolo.

STEFANO SALA COMMENTA TALE E QUALE SHOW – In queste ultime ore, l’ex di Dayane Mello ha dato la sua opinione sul programma e su chi partecipa e in molti hanno ipotizzato che le sue parole fossero rivolte proprio a Pretelli. “Credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera… Sì, credo sia da fare a fine carriera” ha detto Sala.

Inoltre, su Instagram l’ex della Mello ha fatto un’altra considerazione, ovvero quella di non sentirsi adatto per ora ad un programma simile. “Non credo sia un programma adatto a me. Nel senso: sei mascherato, devi imitare la voce di altri…” ha detto Stefano.

Tuttavia, il ragazzo non ha bocciato totalmente il programma e ha dichiarato che in futuro potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare. “Preferisco farlo più avanti” ha commentato Sala. Carlo Conti lo chiamerà nei prossimi anni? Staremo a vedere.