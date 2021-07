Supervivientes, Luca Onestini contro il programma: “Bloccano i messaggi e i voti”

Supervivientes, equivalente spagnolo de L’Isola dei Famosi, si è concluso con la vittoria di Olga Moreno. Niente da fare per Valeria Marini, eliminata a metà percorso e Gianmarco Onestini, secondo classificato. Luca Onestini, fratello di quest’ultimo, non l’ha presa molto bene.

GIANMARCO ONESTINI ARRIVA SECONDO – Dopo 106 giorni, il programma ha chiuso i battenti proclamando una donna come vincitrice. Il fratello minore di Luca si è classificato secondo e con molta sportività ha accettato il risultato. Infatti, il ragazzo ha ringraziato tutti i suoi sostenitori per la meravigliosa esperienza durata tre mesi e mezzo. Tuttavia, il fratello non l’ha presa benissimo.

LUCA ONESTINI CONTRO IL PROGRAMMA – L’ex gieffino non ha preso bene il secondo posto del fratello e ha criticato apertamente la produzione. “È veramente molto triste che per vincere facciano questo, ossia bloccare i messaggi e i voti per far vincere non chi la gente desidera davvero che vinca” ha detto il ragazzo.

“Ho ricevuto dei messaggi da ragazzi che hanno provato a votare per Gianmarco, ma non gli è stato permesso. Credo che tutto questo sia triste e credo che vincere così non sia vincere. È molto brutto e se io fossi in chi ha vinto sarei molto triste per questo” ha continuato Onestini. Insomma, l’ex gieffino ha criticato apertamente e aspramente il programma spagnolo accusando la produzione di aver truccato in qualche modo il televoto.

LA CARRIERA DI GIANMARCO ONESTINI – Il fratello minore di Luca al momento ha partecipato a quattro reality. Nel 2019 ha preso parte al Grande Fratello di Barbara d’Urso e al Gran Hermano Vip. Nel 2020 ha vinto El Tiempo Del Descuento e quest’anno Supervivientes.