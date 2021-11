Tegola Osimhen, deve operarsi: rischia di tornare a febbraio 2022 per via della Coppa d’Africa

Victor Osimhen dovrà essere operato. È quanto emerge dall’ultimo comunicato ufficiale della SSC Napoli: “Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano“.

Il Napoli dovrà così fare a meno del suo calciatore migliore per almeno un mese, con l’assenza che potrebbe addirittura raddoppiare per via della Coppa d’Africa che si disputerà a gennaio.

Osimhen, quindi, potrebbe tornare in campo col Napoli addirittura nel mese di febbraio. Un’assenza che costringe Spalletti a puntare su Mertens o Petagna.

La conferma arriva anche dall’amico di Osimhen, Oma Akatugba: “Gli auguriamo una pronta guarigione. Quando ho visto come ha reagito dopo lo scontro ho capito che era successo qualcosa di brutto. Victor sarà operato domani. Probabilmente starà fuori per un mese“.

Per le prossime partite, quindi, il Napoli non avrà a disposizione il suo attaccante titolare. Una situazione non facile per l’allenatore azzurro.